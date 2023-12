Anita Alvarado llegó hasta la Municipalidad de La Florida para interpelar al alcalde Carter: «Ya nos aburrimos»

Durante la jornada de este jueves, Anita Alvarado dio a conocer que llegó hasta la Municipalidad de La Florida para intentar hablar con el alcalde Rodolfo Carter, con el fin de pedir una solución para algunos vendedores de la comuna.

Todo comenzó cuando la geisha chilena hizo una corta transmisión en vivo por Instagram, donde se le podía ver a las afueras del municipio, desde donde afirmaba que no se movería hasta tener la oportunidad de hablar con el edil.

«Esperando a Carter en la Muni, representando a la gente que necesita.me imagino que tiene gente que puede atender… pero no hay», escribió Anita Alvarado en el registro, que en tres horas consiguió casi 120 mil visualizaciones.

El reclamo de Anita Alvarado en contra de Rodolfo Carter

Al comienzo del video, se puede ver a la polémica mujer señalar que «estamos en la muni de La Florida, esperando al alcalde o a alguien que nos reciba. Hace meses estamos esperando respuestas para la gente que lo necesita», haciendo referencia a aquellos que buscan instalarse con una feria navideña en la municipalidad.

«Vamos a quedarnos aquí todo el día a esperar al alcalde o a alguien que nos reciba, porque no nos quieren recibir. Estamos luchando por los derechos de la gente que necesita trabajar, porque no dan las patentes», continuó Anita Alvarado.

Junto con esto, agregó sin dudar que «si no hay solución, uno tiene que buscársela. Traigo la lista de la gente que necesita trabajar. Ya nos aburrimos, no quiero que nos pasen a llevar. Basta de abusos».

Posteriormente, intentó cortar con la transmisión en vivo, pero no logró hacerlo, así que se le escuchó decir: «Quiero que me vengan a sacar con escándalo». Mientras que siguió con su reclamo al lanzar que «nos quieren echar y no hay nadie en la muni que pueda atender. No me voy a ir sin que me atiendan. Carter, dónde andas».