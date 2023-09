«Tengo lista la red para ir por esa sirena»: Anita Alvarado remece las redes con despampanante bikinazo

Anita Alvarado sigue dejando la patá en su cuenta de Instagram, en el marco de sus publicaciones de alto impacto compartidas en su perfil personal.

Recordemos que la ex geisha chilena lleva varios días en el extranjero. Para ser más específicos, en Sidney, Australia, lugar en el que se encuentra radicada su hija Angie desde hace mucho tiempo.

En ese contexto, fue hace unos días cuando Anita Alvarado la rompió ante su fanáticos durante una de sus sesiones de entrenamiento, demostrando una vez más que la edad es solo un número.

Ahora, la figura de la pantalla chica nacional sorprendió a todos tras publicar una serie de cuatro bikinazos que no dejaron a nadie indiferente. Asimismo, los fans de la ex geisha chilena no demoraron en llegar en masa a las fotitos de alto impacto.

Los piropos que le llovieron a Anita Alvarado

La publicación de la ex geisha chilena explotó en redes sociales, pues en menos de una jornada se llenó de reacciones. En total, fueron más de 58 mil me gusta y dos mil comentarios en tan solo 17 horas.

«Día de playa en Australia 🇦🇺😍», fue la bajada del carrusel de fotos en las que Anita Alvarado se lució con un bikini negro, llevándose todas las miradas de sus seguidores y obviamente, de las personas que estaban al borde del mar.

«Y una con un hijo esta toda desarmá , que regia !!!!🙌🔥»; «hermosa❤️»; «CUERPAZO DE LA ANITA❤️❤️»; «Yo quiero parir 6 y lucir así 😮‍💨 sube la rutina anitaaaaaaaa»; «🔥🔥🔥 regia Anita te pasaste .. otsea minaza besos a la distancia»; «La que puede puede regia de verdad hermosa»; «Tengo lista la red para ir por esa sirena»; «que regiaaaaa tía Anita, ya yo quisiera gastarme ese cuerpazo *-*, se ve muy bella <3», fueron solo algunos comentarios de la publicación.