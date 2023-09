«Aquí estoy en el aeropuerto»: El desafiante video de Anita Alvarado tras su polémica detención en Santiago

Anita Alvarado volvió a remecer las redes tras compartir un video desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez, a días de ser detenida en el mismo lugar por agredir a funcionario de Policía de Investigaciones (PDI).

La famosilla actualizó su cuenta de Instagram con más de 709 mil seguidores con este registro que no dejó indiferente a nadie. Este fue subido una jornada después de compartir unas fotos y un mensaje tras su detención en el aeropuerto de Santiago.

«Con la adrenalina pasé accidentalmente a un lugar donde no podía ingresar y así quedé (con lesiones físicas) el mal trato de un funcionario de PDI, el cual me trató como delincuente y criminal, tirándome al suelo, y con la caída moviéndome el hueso de la muñeca y dejándome con varios moretones en partes de mi cuerpo. Sin contar los dolores que me dejó en la cervical, los cuales me tengo que ir a ver mañana», contó Anita Alvarado mediante su perfil en la red social.

Anita Alvarado y su desafiante video antes de partir al extranjero

«Hola chiquillos, esto es para mí gente, para los que siempre me han tirado buena onda», comenzó diciendo Anita Alvarado en el video subido a su perfil.

De igual manera, la famosilla continuó diciendo: «voy camino a Australia, y dejen de ser tan conventilleros, mentirosos e hipócritas los demás. Porque todo lo traducen en un copete. Tomen en consideración de que yo no tomo delante de niños, mírate tu vida», complementó.

Para terminar con sus declaraciones, Anita Alvarado dijo una frase que no pasó piola para nada. «La que puede puede y yo sí puedo, y aquí estoy en el aeropuerto», cerró la ex geisha.

Asimismo, el querido rostro a nivel nacional enfatizó su mensaje escribiendo algo similar en la bajada del registro. «Camino a disfrutar de mis bebés, y esa soy yo la que puede? Y los picados que hablen con razón y no se queden con las primeras palabras», señaló.