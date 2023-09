El impactante y radical cambio de look de Anita Alvarado que dejó la grande en las redes

Anita Alvarado en los últimos años ha sido una de las principales figuras dentro del mundo del espectáculo nacional. Pues ha sido protagonista de diversas polémicas y conflictos con otros rostros de la farándula.

En ese sentido, se ha logrado posicionar no sólo en la televisión, sino que también en las redes sociales, donde es una usuaria que suele compartir diferentes cosas con sus seguidores. Cahuines, su día a día o sus proyectos, son temas que pone sobre la mesa a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la tarde de este jueves, Anita Alvarado sorprendió a los internautas mostrando un impactante cambio de look. Esto, luego de dos años de su última transformación.

«Este video es hace 2 años, me aburrió mi look, entonces me entregué a manos de la Nico @nico_henrri para un cambio radical 😳 atentos a su perfil si quieren ver los resultados 🤭«, adelantó la madre de Angie antes de compartir el resultado de su juvenil y renovado cambio de peinado.

Justamente, unos momentos después y también en su perfil de Instagram, plataforma donde tiene más de 705 mil seguidores, la popular Anita mostró el resultado de su nuevo look.

El nuevo look de Anita Alvarado que genera impacto en las redes

Y es que la publicación no se demoró nada en llenarse de comentarios, donde destacaban su simpatía y belleza de la ex Geisha.

«Hola anita siempre te e admirado un abrazo y saludos 🤗», «Rica con todo respeto me encantas😍🔥🔥», «La belleza está, no es necesario más arreglos», «Que hermosa bella linda preciosa Anita eres una mujer muy guapa ❤️❤️❤️😍😍😍», «Hermosa me gustaría conocerte alguna vez», «wuaoooo que hermosa estrella sin comparación me has dejado con la boca abierta», «Siempre HERMOSA….saludos anita desde el LITORAL DE LOS POETAS», fueron parte de algunas de las reacciones.