«Jamás podría…» Julián Elfenbein responde con todo a Anita Alvarado

Una inesperada polémica surgió en el mundo de la farándula, esto luego de que Anita Alvarado arremetiera con todo en contra de Julián Elfenbein, durante una entrevista con Pamela Díaz en su programa por YouTube ‘Sin Editar’.

Resulta que la Geisha afirmó que no soporta al animador y dio detalles de los motivos de su mala onda contra él. «El que me cae como el ho… es el Elfenbein, el Julián, lo encuentro hipócrita, cínico, mentiroso. Es que hay gente que puede ver actitudes».

Tras esto, es que Anita Alvarado contó un incómodo momento que habría vivido con él durante un capítulo de Pasapalabra. «Un día estábamos en comerciales, fui a al concurso, para ver si uno es un poco inteligente, conmigo no funciona, yo soy habilosa, no inteligente. Y me dice en comerciales, ‘vo’ hablai’ puras hu…'».

Julián Elfenbein le responde a Anita Alvarado

Es tras estos polémicos comentarios, es que Julián Elfenbein decidió responderle, a través de un mensaje a Luis Sandoval, quien se comunicó con él, durante la emisión de Me Late Prime.

«Jamás podría decirle a una invitada en mi programa algo así. Es absurdo, no recuerdo eso y si era así, una broma, no lo recuerdo, pero jamás podría decir eso a un invitado», leyó el periodista sobre el mensaje que le envió.

Siguiendo por esta línea, Julián agregó que «Fueron más de 1.200 capítulos en 6 años sin parar de Pasapalabra. No recuerdo, insisto, en eso, en todo caso. Además, Pasapalabra, tu sabes, no hay comerciales, ¡plop! Es grabado, lo sabes que no hay comerciales».

«A mí me cae bien Anita, muy bien. No voy a entrar a una polémica innecesaria con ella, porque no la hay», cerró el comunicador, dando por cerrada de su parte, el encontrón que nació con Anita Alvarado por los dichos en su contra.