Anita Alvarado destroza sin piedad a Julián Elfenbein: «Hipócrita, cínico y mentiroso»

¡Lo volvió a hacer! Se sabe que Anita Alvarado no tiene ningún atado para decir lo que piensa y disparar sin filtro en contra de otros personajes dentro del mundo del espectáculo chileno. Y así ocurrió nuevamente, esta vez en conversación con Pamela Díaz en el más reciente episodio de «Sin Editar», programa de YouTube de «La Fiera».

Dicho esto y en medio de la entrevista, la ex geisha no tuvo filtros para contestar diversas preguntas de la posible nueva participante del reality de Canal 13. Pues para empezar dejó en claro que no tiene amigos dentro de la pantalla chica, según consigna La Cuarta.

A pesar de ello, dio a conocer que tiene cierta afinidad y se lleva bien con algunos personajes de televisión. En ese sentido, Anita Alvarado comentó: «Buena onda, me gusta el Kaminski, me cae súper bien. Que me caen bien no más. El (Eduardo) Fuentes me cae muy bien también».

Sin embargo, esto no quedó ahí, ya que por otro lado también habló sobre quienes no se lleva tan bien, lanzándole palabras grueso calibre a Julián Elfenbein, con el cual no tuvo piedad para machacarlo.

«El que me cae como el ho… es el Elfenbein, el Julián, lo encuentro hipócrita, cínico, mentiroso. Es que hay gente que puede ver actitudes», expresó tajantemente.

¿Cómo empezó la mala onda entre Anita Alvarado y Julián Elfenbein?

Como toda mala relación, esta tiene su origen y aquí te lo contamos. Luego de contar cual es su percepción sobre el animador, Alvarado dio más detalles con respecto a su mala onda, la cual comienza tras protagonizar un incómodo momento en una de las pausas del programa Pasapalabra, espacio al que fue invitada.

En este contexto contó: «Un día estábamos en comerciales, fui a al concurso, para ver si uno es un poco inteligente, conmigo no funciona, yo soy habilosa, no inteligente. Y me dice en comerciales, ‘vo’ hablai’ puras hu…'».

«No lo soporto, y yo sé cuando te lo dicen de verdad y uno puede decir ‘en serio’ y después ‘ay no no’, no. A mí no se me hace el gracioso», sentenció.