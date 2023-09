«Estar lejos me hizo extrañar Chile»: La reflexión de Polimá Westcoast tras su exitosa gira internacional

Polimá Westcoast no para y sigue disfrutando de su gran momento a nivel profesional, después de su paso por el Festival de Viña 2023, su colaboración con Nicky Jam («GANAS») y su gran gira internacional.

En ese contexto, el artista urbano chileno habló con CNN Chile sobre su participación en el certamen viñamarino, además de las precipitaciones que los llevaron a países como México, Estados Unidos, España y Canadá.

Las palabras de Polimá Westcoast tras su paso por el extranjero

«He disfrutado mucho el proceso, he aprendido a valorar mi lugar también. Estar lejos me hizo extrañar Chile, a los fans, a la gente que ha estado conmigo», expresó el artista nacional que suma más de nueve millones de oyentes mensuales en Spotify.

Asimismo, el cantante de 26 años confesó: «ha sido un proceso largo e intenso, de aprendizaje. Me he encontrado con mucha gente en el camino que ha aportado a mi carrera. Ha sido lindo y emotivo. Un proceso espiritual en el que me he encontrado conmigo mismo también», declaró Polimá Westcoast.

De la misma manera, el artista chileno manifestó: «entregarle música a la gente siempre ha sido mi sueño, así que me sale natural, entonces no me había dado cuenta de todo lo que había pasado desde «My Blood» (su hit con Pablo Chill-E», pero después de estos seis meses lo entendí. Estoy agradecido», continuó diciendo el destacado cantante.

Cabe mencionar que según informó CNN Chile, Polimá Westcoast está trabajando en un nuevo disco denominado Hermes. Igualmente, el trabajo que lleva más de un año tendrá una propuesta visual de color rojo y tendrá «tremendas» colaboraciones.

Pero la cosa no se queda solo en lo anterior, pues el nuevo álbum vendrá acompañado de la confirmación de una nueva gira. Esta se anunciará durante las próximas semanas y será dirigida a los fanáticos de Polimá Westcoast, quienes disfrutarán de sus nuevos temas totalmente en vivo.