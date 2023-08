¿Pablo Chill-E y Pincoya se parecen?: Este es el comentario del cantante que desató la furia de los seguidores de Gran Hermano

Durante la tarde de este lunes, Pablo Chill-E se ha hecho tendencia al referirse nuevamente al reality de Chilevisión, Gran Hermano Chile. Por medio de sus redes sociales, el Shishigang se lanzó en picada con respecto al contenido que transmiten los canales de la señal abierta.

Todo partió luego de que Jennifer Galvarini, también conocida como «Pincoya», asegurara que era familiar del cantante, específicamente su prima. Lo cual no tardó en ser desmentido por el intérprete, quien negó absolutamente cualquier lazo con la mujer de Chiloé.

Dicho esto, tras nombrar a la participante del encierro, el algoritmo de Twitter hizo lo suyo e hizo que le apareciera constantemente contenido de Gran Hermano Chile, situación que no le ha causado ninguna gracia a Pablo Chill-E, según consigna Publimetro.

No obstante, pudo «silenciar» todo lo que lo que le aparecía del reality horas después. «Gracias a los que me enseñaron a silenciar wuajajajaj se los agradezco tanto ya no tengo que ver más mierda de GH», expresó.

Pablo Chill-E y su ácida crítica a la televisión

Tras ello, Pablito no dejó pasar la oportunidad de lanzarse con todo en contra de la programación que transmite la pantalla chica, tildándola de «basura». En ese sentido, partió diciendo: «Recuerden que la telebasura parte por las noticias hasta los realitys».

Bajo este contexto, no tuvo pelos en la lengua para señalar que estos contenidos se usan porque «te quieren distraído y desinformado para hacer de las suyas después. Si quieren entretención mejor salgan al parque a tomar aire».

A lo que agregó: «También pueden visitar algún hogar de menores o salir a repartir comida y frazadas a la gente de la calle».

Como era de esperar, sus dichos dieron mucho de qué hablar en las redes sociales, donde los usuarios afirmaban que se «fue en mala» y que cada persona puede hacer lo que le plazca en sus tiempos de ocio, además de seguir molestándolo por su parecido con Pincoya.

«Uno puede distraerse e informarse a la vez. Si no puedes, el problema eres tú y no el reality», «El que anima el reality es el mismo weon que te presta ropa cada vez que puede», «Baja 3 pueblos, acepta que cada uno ve lo que quiere y eso no lo hace estar desinformado (…) Lloramos por el país, y nos reímos con tu hermana Pincoya», «Te consideraba un vio pero te caíste Pablito, se te olvida que eres parte del mismo mundito del entretenimiento», fueron parte de algunas de las reacciones.