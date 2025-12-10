«Los planes para mí en el canal eran algo inciertos»: Importante figura abandona Mega para sumarse a reconocido medio en busca de nuevos desafíos

Recientemente, se dio a conocer la salida de una importante figura de Mega. Hablamos de José Mora de 25 años, quien ha tomado gran relevancia en el área digital.

El periodista, conocido «Tío Mega» ahora llega a un importante medio deportivo.

Vale señalar que Mora constantemente aparecía en diversos videos en las redes de Mega, en las que entrevista a personajes, realizaba diversas dinámicas o entregando datos curiosos.

Sin embargo, ya no lo veremos más en esta faceta. El «Tío Mega» trabajó por última vez en el canal ubicado en Vicuña Mackena, el pasado 5 de diciembre en la Corpogala.

Según informó La Cuarta, el joven periodista desde niño quería ser presentador de televisión y/o animador del Festival de Viña.

Vale señalar que llegó a Mega hace dos años y medio como practicante. Posteriormente, se convirtió en una pieza clave del área digital del canal.

En conversación con La Cuarta, dio a conocer que rápidamente fue haciéndose su espacio. De hecho, solamente le bastó un par de meses para quedar a cargo del TikTok de Meganoticias.

«Fue clave el apoyo y la confianza que me dio la Poli (Tía Mega) para poder atreverme. Lo pasé muy bien, le tengo harto cariño al equipo», indicó.

Tío Mega busca nuevos desafíos

El joven periodista dio a conocer que deja Mega porque quiere nuevos desafíos. De este modo, se sumó al popular medio deportivo DLT (Desde la Tribuna).

«Me fui porque buscaba cosas nuevas, Mega había sido mi único trabajo en medios y necesitaba exigirme con algo más», señaló.

«Los planes para mí en el canal para 2026 eran algo inciertos y el proyecto de DLT me llamó mucho la atención. Ya conozco a varios del equipo y me gusta mucho su contenido», agregó José mora.

Ahora el joven estará creando contenido en TikTok, mostrará lo que ocurre dentro del medio y creará nuevas dinámicas en redes.

«Lo otro es poder aprender y sumarme poco a poco a lo que está haciendo el Coloro y Diegoat, que la están rompiendo. Así que toca ir paso a paso para ponernos a la altura», mencionó.

