Conmoción por muerte de querido cantante chileno a los 75 años

En la mañana de este miércoles se dio a conocer una noticia que ha golpeado fuertemente a la escena de la música ranchera. Resulta que falleció Agustín Álvarez Cárcamo, fundador del Dúo Los Manantiales de Osorno.

La lamentable noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram de la agrupación.

Agustín Álvarez Cárcamo contaba con una trayectoria de 45 años. Sin embargo, desde cerca de una década que estaba alejado de los escenarios por problemas de salud.

Vale señalar que Los Manantiales de Osorno forman parte del patrimonio cultural en la Región de Los Lagos. «La Pelo de Oro» y «La Maromera» son algunas de las canciones destacadas del dúo, con las que obtuvieron reconocimiento en Chile y también Argentina.

Conmoción por partida de Agustín Álvarez Cárcamo

En la mañana de este miércoles, desde la cuenta de Instagram de Los Manantiales se compartió un comunicado despidiendo a Álvarez.

«Hoy se va quien fue el creador de Los Manantiales y el autor de grandes composiciones melódicas que llegaron al alma de miles de chilenos y argentinos que se enamoraron de las canciones de Los Manantiales», señalaron.

«Luego de casi una década alejado de los escenarios por temas de salud y que en el último tiempo fue apagando su vida llena de miles de historias contadas en letras y canciones que marcaron a más de una generación», agregaron.

En este sentido expresaron: «Junto a su cuñado Raúl Angulo del Río, en 45 años entregando su voz en esos corridos y rancheras que siguen vigentes en cientos de grupos musicales».

Además, destacaron que «fueron años de entrega a su público. Enseñó y dio oportunidad a muchos músicos de la región de Los Lagos, en su recordado restaurant Los Manantiales de calle Lynch en Osorno y que fue lugar de encuentro con su gente campesina al son de unas buenas rancheras y un buen plato de comida en familia».

«Son miles y miles de historias por contar, pero hoy es momento de que descanse. Su alma vivirá siempre con quienes pudieron acompañarlo en sus últimos momentos en su domicilio en Rahue Alto», agregaron.

