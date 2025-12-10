Pancha Merino dejó en shock a sus seguidores con osado cambio de look: «Que bien hace la soltería»

Cada cierto tiempo, Pancha Merino da que hablar en redes sociales. En este sentido, recientemente sorprendió a sus seguidores tras lucir un cambio de look.

Resulta que la actriz y figura de televisión cambió su característico pelo rubio y lució una renovada y audaz nueva imagen.

Francisca Merino compartió diversas postales en su cuenta de Instagram. De este modo, lució su cabello, el cual luce mucho más platinado, lo que dio que hablar entre sus seguidores y seguidoras.

Además, la actriz de «Adrenalina» también compartió unas sentidas palabras de reflexión para acompañar estas postales.

«Priorizar los afectos no es debilidad: es saber dónde está lo verdadero, lo que sostiene, lo que da sentido. Es elegir vínculos que nutren, personas que suman, momentos que llenan el alma», señaló Pancha Merino.

Redes reaccionan a nuevo look de Pancha Merino

Las fotografías de Pancha Merino y su nuevo look no pasaron desapercibidas. De hecho, generaron múltiples reacciones entre sus seguidores.

«Te quitaste 20 años menos hermanita»; «regia estupenda»; «Bella estas en tu mejor momento»; «Que mejor que renacer así»; «Te sienta bien la soltería, querida»; «Definitivamente hay parejas que hacen mal»; «Hermosa, bonito look»; «Wow te vez increíble»; «Que bien hace la soltería», fueron solamente algunos de los mensajes que recibió la actriz en su publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Francisca (@panchamerino1)

Vale señalar que hace algunos meses, Pancha Merino dio mucho que hablar. Esto debido a que terminó su relación con el empresario italiano Andrea Marocchino, con quien tenía pensando casarse.

No obstante, el romance llegó a su final después de que surgieran rumores de infidelidad por parte del Marocchino, lo que más tarde fue confirmado por la actriz.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google