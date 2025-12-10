10 Dic, 2025. 16:03 hrs

Lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton sorprende a santiaguinos tras adelantar posibles precipitaciones para esta semana

En la mañana de este miércoles, el meteorólogo de Mega entregó su pronóstico del tiempo y dio a conocer cuándo se podría desarrollar lluvia en la Región Metropolitana.

Por Iván López

