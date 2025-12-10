«De verdad no hice nada malo»: Yuhui Lee rompe el silencio tras funa a su local por no pago de sueldo a sus trabajadores

El popular chef y rostro de TV, Yuhui Lee vive momentos complicados. Esto después de que su local «¡Ay Qué Lico!», ubicado en San Vicente, fue «funado» por sus trabajadores, quienes acusan que no les pagado sus sueldos.

Miembros del restobar dieron mucho que hablar en redes sociales, debido a que colgaron carteles dando a conocer la situación.

De hecho, la periodista de farándula compartió registros en los que se ven los carteles con mensajes directos. «¡Ay qué lico!, páganos los sueldos y las propinas, sinvergüenza», decía uno.

En este sentido, la reportera indicó: «Trabajadores del restaurante de Yuhui reclamando por pago de sueldos y propinas».

Yuhui Lee alza la voz tras funa a su local

Estas acusaciones han generado gran repercusión. En este sentido, Yuhui Lee conversó con el medio Página 7 entregó detalles al respecto.

«La verdad, yo estoy hace 3 meses en China con mi familia y me sorprendió esta noticia», señaló el exparticipante de Gran Hermano Chile.

En este sentido, aclaró que el no hace el trabajado administrativo del local. «Yo soy socio en el local, pero no tengo nada que ver con lo administrativo, no veo nada de pagos, nada de administración, ni tampoco manejo del local», explicó Yuhui Lee.

De este modo, explicó que su trabajo es ser rostro y ver las redes sociales del local.

«Lo único que te puedo comentar ahora, es que ya se está solucionando todo de la mejor manera para que cada persona pueda salir bien y no se pierda el trabajo. Todo ya se está solucionando de manera legal, fue una mala coordinación y demora de un pago, pero nada más que eso», indicó.

«Me da mucha pena por los comentarios y ofensas que hacen en mis redes sociales. De verdad no hice nada malo y yo con todos los chiquillos estoy súper bien», agregó Yuhui Lee.

Además, el rostro televisivo se mostró preocupado por las personas afectadas. «La verdad, me preocupa más que la gente se vea afectada con cosas así. Por eso estamos solucionando todo rápido», señaló.

«En cuánto a mí, me da mucha pena por los comentarios y ofensas que hacen en mis redes sociales, de personas que parece que me odian (…) yo no entiendo tanto la razón. De verdad no hice nada malo y yo con todos los chiquillos estoy súper bien», añadió Yuhui.

En este sentido, indicó: «Estamos conversando con los chicos del local para poder terminar el contrato y seguir atendiendo para que no se pierdan los puestos de trabajo».

