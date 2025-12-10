Lamentable pérdida enluta a Soledad Onetto: «Vivirás en mi corazón y dormirás en mi alma»

En la jornada de este miércoles, Soledad Onetto dio a conocer una lamentable noticia a través de sus redes sociales.

Resulta que la popular periodista de Canal 13 recurrió a sus redes sociales para confirmar que sufrió una lamentable pérdida.

Soledad Onetto confirma lamentable pérdida

La comunicadora confirmó el fallecimiento de Lek, su querida mascota. Debido a esto, le dedicó unas emotivas palabras de despedida.

«Gracias, Lek, por regalarme tu vida entera, entera para mí…te amaré siempre mi perro, vivirás en mi corazón y dormirás en mi alma», señaló Soledad Onetto.

Asimismo, compartió una fotografía en la que aparece junto a su querida perrita en el patio de una casa, ubicada fuera de Santiago.

Vale compartir esta lamentable noticia, Soledad Onetto recibió múltiples mensajes por parte de cercanos, seguidores y seguidoras, quienes le mandaron palabras de apoyo.

«Abrazo enorme apretado de toda la familia lo recordamos junto a Chepita», le señaló Mónica Rincón.

Por otro lado, Diala Bolocco le escribió: «Un abrazo gigante querida Sole «. Mientras que Michelle Adam le señaló: «Mucho amor mi Sole querida».

«Qué triste es despedirse de nuestras mascotas. Es una gran pena»; «Un abrazo inmenso para ti»; «Todos los perritos van al cielo…»; «Es una pena tan grande cuando parten nuestros amores de 4 patas. Un abrazo grande»; «Ohh que pena Sole, lo vas a extrañar demasiado, lo siento mucho»; fueron algunos del resto de mensajes que le dejaron sus seguidores a Soledad Onetto.

Es importante señalar que Lek vivió junto a la periodista de Canal 13 desde el 2014.

Además, esta no es la primera pérdida de una mascota que sufre Soledad Onetto. En 2023 falleció Kofke, un gato de tres patas que la periodista adoptó en 2022.

