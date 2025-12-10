Rosalía confirma nuevos conciertos en Chile: Cuándo son y cómo comprar entradas

Durante la semana pasada, se dio a conocer el regreso de Rosalía a Chile, quien llegará con su «LUX Tour» al Movistar Arena.

En dicha instancia se anunciaron dos fechas. Exactamente para los días 24 y 25 de julio. Sin embargo, el retorno de la española a nuestro país ha generado gran expectación en su fanaticada, lo que quedó demostrado en el éxito de venta para estos conciertos. En este sentido, se anunciaron dos nuevos shows.

Confirman nuevos conciertos de Rosalía en Chile

Durante este miércoles, DG Medios informó que la cantante española también se presentará el 27 y 29 de julio en el Movistar Arena.

Vale señalar que durante este jueves 11 de diciembre, a las 11:00 horas, a través de Puntioticket, se llevará a cabo una preventa exclusiva para clientes Entel o quienes paguen con tarjetas Santander.

Por otro lado, la venta general se llevará a cabo a través de la misma ticketera. Esta está programada para el viernes 12 de diciembre a las 11:01 horas o cuando se acabe el stock de la preventa.

Revisa a continuación el precio de las entradas, considerando el cargo por servicio:

Platea Zafiro: $ 200.175

Platea Royal: $ 182.513

Cancha frontal norte: $ 147.188

Cancha frontal sur: $ 147.188

Platea baja: $ 111.863

Cancha general: $ 88.313

Platea alta: $ 70.650

Tribuna: $ 58.875

Movilidad reducida: $ 58.875

Acompañante de movilidad reducida: $ 58.875

Es importante mencionar que Lux Tour 2026 es la gira más extensa que ha anunciado la española, con la que llegará diversos países y promocionará su nuevo disco titulad Lux.

Este tour inicia el 16 de marzo en Lyon, Francia, en el LDLC Arena. Luego llegará a Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y Puerto Rico. Y el 3 de septiembre finalizará en el Coliseo de Puerto Rico.

Cabe destacar que LUX es el cuarto disco de Rosalia, el que originalmente se grabó con la Orquesta Sinfónica de Londres, la que es dirigida por Daníel Bjarnason.

