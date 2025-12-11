Lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton sorprende a Santiaguinos tras adelantar cuándo llegarían las precipitaciones

A pesar de que estamos cerca del inicio del verano y que en el transcurso de los últimos días se han registrado jornada calurosas en la capital, hace varios días se viene anunciado la probabilidad de que se desarrolle lluvia en la Región Metropolitana.

De hecho, durante la jornada de hoy hay un día cubierta con algo de llovizna. En este sentido, muchas personas se preguntan cuándo se pueden registrar precipitaciones en la capital.

Y en la mañana de este jueves, en el matinal de Mega, «Mucho Gusto», el meteorólogo Jaime Leyton aclaró el panorama. De este modo, entregó detalles sobre el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana.

El especialista señaló que entre 12:00 y 15:00 horas la nubosidad disminuirá un poco. Sin embargo, a las 16:00 horas las nubes volverían a engrosarse hasta las 20:00 horas. Esto cambiaría el tipo de precipitación y se desarrollarían chubascos.

Vale señalar que durante la jornada de mañana viernes volvería el calor en Santiago. Sin embargo, se espera que durante otro día de esta semana se desarrolle lluvia en la Región Metropolitana.

Esto sería durante el domingo 14 de diciembre. Jornada en la que se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial

«Panorama de precipitaciones el día domingo, producto de un sistema frontal que proviene de la zona sur», indicó Jaime Leyton.

De acuerdo al meteorólogo de Mega, para el día de elecciones se espera lluvia durante gran parte día y que sean más intensas que las de este jueves.

Las temperaturas para los próximos días, según el pronóstico en Santiago de Jaime Leyton

El especialista de Mega indicó que para hoy, jueves 11 de diciembre, se espera que la temperatura más alta sea de 24 grados en Santiago.

Por otro lado, durante el viernes, la máxima sería de 29 grados y la mínima de 12. Mientras que en el transcurso del sábado la máxima sería de 26 grados y la mínima de 12.

Además, de acuerdo a Jaime Leyton para el domingo. Jornada en la que espera lluvia en Santiago, la máxima sería de 21 grados y la mínima de 13.

En tanto, durante el lunes volvería el calor en la Región Metropolitana. Durante dicha jornada la temperatura más alta sería de 28 grados y la más baja de 10.

