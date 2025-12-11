Ricardo Arjona confirma noveno concierto en Chile tras ocho sold out: conoce cómo comprar entradas

No caben dudas de que el anuncio del regreso de Ricardo Arjona a Chile ha generado gran expectación entre sus fanáticos. Esto quedó demostrado con el éxito en ventas en los ocho conciertos ya anunciados en el Movistar Arena.

En este sentido, recientemente se confirmó que el guatemalteco llevará a cabo un noveno show en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins. Este está programado para el 19 de junio de 2026.

De este modo, los fanáticos que no alcanzaron entradas, tienen una nueva oportunidad para poder disfrutar de la música de Ricardo Arjona en Chile.

¿Cómo comprar entradas para el noveno concierto de Ricardo Arjona en el Movistar Arena?

La venta general de entradas para el noveno concierto del guatemalteco en el Movistar Arena estará disponible este viernes 12 de diciembre a las 11:00 horas a través del sistema Puntoticket.

De este modo, la recomendación es que quienes quieran adquirir tickets estén ingresando al sitio web desde antes. Esto debido a que la demanda es muy alta.

Vale señalar que las entradas para los conciertos de los días 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16 y 18 de junio ya se encuentran completamente agotados. Esto consolida a Chile como unos de los destinos más fervorosos de la gira de Ricardo Arjona.

Por otro lado, cabe destacar que el regreso del popular cantante a nuestro país se da en el marco de su tour «Lo Que el Seco No Dijo». Espectáculo musical que se espera que conquiste a múltiples fanáticos a lo largo del mundo.

Recordemos que la última vez que Ricardo Arjona se presentó en nuestro país fue el 2023. Año en el que tuvo dos presentaciones en el Estadio Bicentenario de la Florida con su tour «Blanco y Negro».

