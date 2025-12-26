«Gracias por enseñarme a ser mejor profesional»: Popular figura de Mega no aguanta las lágrimas tras despedirse de popular programa

Durante este miércoles, se vivió un emotivo momento en el programa de Mega, «La Hora de Jugar». Instancia en la que María José Quintanilla confirmó su salida del espacio después de cinco años.

En el inicio del capítulo del 24 de diciembre, la cantante y comunicadora confirmó que esa fue su última aparición en el programa junto a Tita Ureta y Joaquín Méndez.

María José Quintanilla se despide de «La Hora de Jugar»

A pesar de anunciar su salida del programa, la popular animadora de Mega se mostró motivada por asumir nuevos desafíos.

«Hoy me toca despedir mi participación de la Hora de Jugar. No se la veían venir. Pero ojo, para que no empiecen los trascendidos, continuaré en otras labores. He sido requerida por otro equipo», indicó María José Quintanilla.

Según informó La Cuarta, ahora la cantante asumirá la conducción de «Dale Play».

Vale señalar que mientras informaba su salida del espacio, María José Quintanilla se vio visiblemente afectada.

«Crecí un montón en este programa. Aprendí a que, muchas veces, las cosas que me avergonzaban de mí, eran justamente las cosas que me hacían distinta al resto. Este programa me enseñó a quererme…», expresó la figura de Mega.

Posteriormente, no pudo aguantar las lágrimas y señaló: «Tengo varias certezas de este ciclo. Que siempre fui generosa, que siempre he sido una buena persona (…) Yo no dudo en sacarme la cresta cuando me dedico a trabajar y generar, cuando me iba de vacaciones o faltaba, ese ruido que días seguidos molestaba, en mi ausencia hacía falta».

«Muchas gracias por aguantarme, gracias por enseñarme a ser mejor profesional y espero que en mi nuevo proyecto me vaya así de la raja (…) Ahora nos veremos en otro horario, pero con la misma pasión de siempre», finalizó María José Quintanilla.

