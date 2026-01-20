Tras tres años de romance y múltiples rumores: aseguran que querida pareja del espectáculo le puso fin a su relación

Después de meses de rumores, recientemente, se dio a conocer que una popular y querida pareja del mundo del espectáculo y de la música habría terminado su relación tras tres años juntos.

Se trata ni más ni menos que de Karol G y Feid. La noticia fue dada a conocer durante este lunes por TMZ. De este modo, el medio internacional dio a conocer que fuentes cercanas a la pareja confirmaron el fin del romance.

Vale señalar que, de acuerdo al portal ya nombrado, los populares cantantes urbanos se habrían separado hace meses. Sin embargo, habrían preferido hacerlo en silencio.

Además, TMZ indica que sus fuentes aseguraron que fue un quiebre amistoso y que siguen teniendo una buena relación.

Sin embargo, por el momento, ni Feid ni Karol G han confirmado ni se han referido a esta supuesta ruptura amorosa.

De todos modos, hace meses que existen rumores. A mitad de diciembre, la artista colombiana se sometió a un llamativo cambio de look, el cual provocó especulaciones.

Resulta que luego de que compartió registros en redes sobre su corte de pelo, muchos fanáticos lo vieron como que estaba cerrando un ciclo.

El romance de Feid y Karol G

Los rumores sobre un supuesto romance entre Feid y Karol G iniciaron en 2021, después de que lanzaron la canción «Friki». Posteriormente, ambos tomaron una actitud reservada, sin embargo, las especulaciones continuaron.

Luego, en 2023, la colombiana confirmó que estaba en un romance. Además, mencionó que vivía «un capítulo positivo y de apoyo en su vida».

Vale señalar que la más reciente colaboración entre ambos es «Verano Rosa», el que forma parte del último disco de Karol G titulado «Tropicoqueta», el cual se estrenó durante el año pasado.

