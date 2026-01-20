El llamado de atención de hombre afectado por incendios a periodista de Chilevisión: «Más que crear sensacionalismo, ¿sabes lo que te pido?»

Los incendios que se han desarrollado en las regiones de Ñuble y Biobío se han tomado gran parte de los programas de noticias del país.

En este sentido, durante la jornada de este lunes, un periodista de Chilevisión protagonizó un inesperado momento mientras realizaba una cobertura para «Contigo en Directo».

La parada de carros que sufrió el periodista de Chilevisión

Se trata de Pablo Yutronic, quien se encontraba en Villa Concepción. En este sentido, el comunicador se acercó a una familia que estaba cargando su auto, con objetos de valor como fotos y recuerdos, para evacuar la zona luego de la alerta SAE.

«En la casa de al lado también están cargando cosas», indicó el notero de CHV. Luego, les consultó: «¿Dónde se van a dirigir ustedes?, ¿saben un poquito?».

Frente a esto, el hombre le respondió: «Tenemos familiares cerca. Pero amigo, más que crear sensacionalismo y el tema de hacer esta novela, ¿sabes lo que te pido?».

«¿Por qué no limpiaron antes? ¿Por qué nosotros, los vecinos, tenemos que hacer mantención de las áreas verdes?», cuestionó. “En realidad, el pueblo ayuda al pueblo», indicó haciendo una directa crítica a las autoridades. «En realidad, el pueblo ayuda al pueblo», agregó

Ante esto, el periodista de Chilevisión indicó: «Esto está lejos de hacer sensacionalismo; lo que usted está haciendo (la evacuación) corresponde porque es responsabilidad».

