¡Nuevo quiebre en la farándula!: Afirman que Pamela Díaz terminó su relación con Felipe Kast

El miércoles pasado la panelista de TV, Pamela Díaz, no estuvo presente en el programa donde es conductora de “Hay Que Decirlo” de Canal 13. Por consecuencia, comenzaron a surgir especulaciones de su repentina ausencia.

“Hoy Pamela se ausentó de su lugar de trabajo, tenemos entendido que la razón es porque está viviendo uno de sus peores momentos”, aseguró el comunicador del programa, Nacho Gutiérrez.

Sin embargo, los rumores llegaron aún más lejos. En “Qué te lo digo”, donde se habla del espectáculo chileno, se mencionó la razón por la que Pamela Díaz no fue al canal.

¿Nuevo quiebre amoroso?

El periodista Sergio Rojas fue el encargado de revelar que la fiera había terminado su relación con el senador Felipe Kast, sobrino del próximo presidente de Chile, José Antonio Kast.

“Nos indican fuentes muy poderosas que Pamela Díaz habría terminado su relación con el señor Kast. Confirmamos que ha concluido de manera definitiva”, mencionó.

Durante la transmisión, contactaron a los compañeros de la fiera para saber cuál era la opinión del grupo por tal rumor. “Hoy no vino, es buena la copucha. No tenía idea. Ayer (martes) vi a Pamela” respondió Matías Vega.

A su vez, afirmó que hace “una o dos semanas” había visto juntos a la pareja. Ambos involucrados no se han referido a la supuesta separación.

La primera vez que se les vio juntos fue el año pasado, en un íntimo evento por el día de la madre. El senador había subido una publicación a Instagram donde la primera imagen aparecía él junto a la panelista.

«Gracias a quienes me acompañaron en la experiencia que tuvimos esta semana para conocer los mejores perfumes, ubicado en el tercer piso de @casacostanera» escribió Felipe Kast en la descripción de dicha publicación. Aunque nunca han confirmado su amor, se les ha visto compartiendo en diferentes lugares del país.

