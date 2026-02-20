RadioActivapalooza: Bruno Borlone mostró lo mejor de su repertorio en la 92.5 antes de su show en Lollapalooza Chile 2026 Bruno Borlone contó anécdotas inéditas sobre su carrera, sus inicios, sus logros, y por supuesto, su presentación este sábado 14 de marzo en Lollapalooza Chile 2026.