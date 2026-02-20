«Soy el primer therian de Chile»: Comediante detrás de Guru Guru sorprendió con su opinión sobre inédita tendencia

Sin duda una de las tendencias que se ha masificado en las redes, son los llamados therian. Uno de los que habló al respecto, fue a quien las redes han apodado como «el primer therian«. Hablamos de Claudio Moreno, comediante detrás de Guru Guru, recordado personaje del Mundo del Profesor Rossa.

El comediante respondió a los comentarios que le hacían sus seguidores, bromeando con que el personaje era también un therian. Claudio Moreno eso sí, se lo tomó con humor.

Comediante detrás de Guru Guru sorprendió con su opinión sobre los therian

En esta ocasión, Claudio Moreno conversó con LUN, en donde se le preguntó por los comentarios y videos en las redes al respecto. Para sorpresa de muchos, respondió siguiendo la corriente: «Yo he sido pájaro, así que por ese lado se puede decir que soy el primer therian de Chile«.

«He recibido muchos mensajes en mi Instagram sobre los therians y yo los contesto con humor«, agregó el comediante. He visto los videos y me he reído mucho, lo encuentro anecdótico».

Respecto a su opinión personal al respecto, la mente detrás de Guru Guru respondió: «Es difícil calificar algo así porque se pueden herir susceptibilidades. Algo como ‘no me cuadra’, porque se sienten perros o gatos».

¿Qué son los therians?

Los therians son personas que se identifican como animales, actúan y comparten entre ellos teniendo las mismas actitudes que demuestra, por ejemplo, un perro. Se disfrazan con máscaras personalizadas dependiendo del tipo de animal con el que se identifique, también guantes, cola, y todo tipo de accesorios para asemejarse a su especie.

Eso sí, según dicen, son conscientes de que son humanos, pero en parte se sienten animales. Por otro lado, no son disfraces, sino que realmente utilizan atuendos para identificarse como su lado animal.

Se han viralizado muchos videos sobre estas personas, en Argentina y Uruguay, e incluso, habrían llegado a Chile. Ya que, se vieron en un registro viral a los primeros therian nacinales en una playa en Arica.

También puedes leer en RadioActiva: «Tendremos que asumir una nueva vida»: Gissella Gallardo se sinceró sobre la quiebra y las deudas de Mauricio Pinilla

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google