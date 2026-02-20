“Salió la cigüeña”: Reconocido tarotista impactó tras predecir que querida pareja de la TV tendría un hijo

Una inesperada lectura de cartas puso en el ojo público a una de las parejas de la televisión más reconocidas en el último año. Mediante el programa digital “Hoy se Juega”, transmitido por la aplicación Kick, el tarotista Álvaro Santi predijo que la pareja tendría un hijo.

“Salió la cigüeña”, fue lo que dijo mientras leía las cartas que salieron a la luz.

La transmisión estuvo acompañada de Juan Andrés Salfate, donde también explicaron el significado de cada carta. La Casa, La Cigüeña y el 31, acompañadas de El Sol, fueron las seleccionadas.

¿Quién es la pareja involucrada?

Se trataría de la relación entre los ex participantes de Fiebre de Baile, Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel. Se conocieron en el reality “Palabra de Honor”, y actualmente estarían cumpliendo un año juntos.

Su historia ha estado marcada por la exposición mediática, proyectos televisivos y gestos de amor, como los recientes tatuajes con sus nombres. Faloon eligió la zona de la cadera junto a un símbolo de infinito y Raimundo lo hizo bajo el brazo izquierdo.

La interpretación del tarotista fue directa. “No hay separación, podrían venir hijos. Podría haber embarazo. Los movimientos que veo por El Sol los veo positivo”, mencionó.

En el tarot, La Casa simboliza estabilidad, La Cigüeña nacimientos o cambios familiares y El Sol, éxito y energía positiva.

Por otro lado, Rai ha hablado públicamente sobre el vínculo que ha construido con los tres hijos que Faloon Larraguibel tiene con su ex esposo, el futbolista Jean Paul Pineda. “Mi relación con ellos es excelente. Nunca he sido de niños, pero por primera vez conecté”, dijo.

“Me da felicidad ver que sus hijos puedan acompañarla y ver cómo brilla. De 50 programas, no faltó a ninguno. Ella siguió ahí, invicta”, destacó el rostro de TV.

Sus declaraciones refuerzan la idea de estabilidad que el tarotista reveló.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google