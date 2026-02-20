«Que cada cual solucione sus problemas»: José Antonio Neme respondió con todo a las acusaciones de Di Mondo

Di Mondo se lanzó con todo contra Mega, tras su mediática entrevista en Primer Plano, en la que reveló la demanda que le puso al canal. En esta, habló de discriminación por su diagnóstico de VIH, y además, ilegalidades al trabajar en el extranjero con visa de turista. Y ahora, acusó por este mismo motivo a José Antonio Neme.

Esto, en el podcast Amikas Daily, donde disparó: «No voy a estar para la Gala en ninguna actividad. ¿Y sabes por qué no voy a estar en ninguna actividad? Porque el animador de la Gala del Festival, José Antonio Neme, trabajó ilegal en Perú también«.

«Pero él también es un adulto. Entonces, no se puede hacer el inocente cuando constantemente está hablando de los trabajadores que trabajan ilegal en este país. Entonces, no te puedes hacer el hue…», cerró Di Mondo.

José Antonio Neme respondió con todo a las acusaciones de Di Mondo

Ahora, desde Que Te Lo Digo, se pusieron en contacto con Neme, para saber su opinión al respecto.

De partida, señaló que no se referiría al tema: «Yo no opino de todo, hay cosas que la verdad no opino porque no tengo tiempo, no tengo energía, no tengo ganas y ya está».

«Que cada cual solucione sus problemas legales, de otra índole, yo no tengo idea la verdad. Tengo poca paciencia, la verdad», comentó Neme.

Luego de sus escuetas declaraciones, Felipe Budinich, manager de Di Mondo, presente en el estudio, arremetió: «Yo creo que él tiene instrucciones directa de no hablar esto, en general él nunca se guarda nada y contesta todo… él sabe lo que hizo», arremetió.

