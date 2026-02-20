«Los voy a mandar a matar conc…»: Helhue Sukni lanzó feroz advertencia a delincuentes que entraron a robar en casa de sus padres

Los padres de la reconocida abogada Helhue Sukni fueron víctimas de un robo al interior de su vivienda. Este se registró la madrugada de este viernes en la comuna de Las Condes.

Según los primeros antecedentes, un grupo de delincuentes irrumpió en el domicilio y redujo a las víctimas, ambos mayores de 90 años. Los sujetos los maniataron y recorrieron el inmueble en busca de objetos de valor, huyendo posteriormente con diversas especies.

La denuncia ya fue interpuesta y la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO), quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del hecho e identificar a los responsables.

Helhue Sukni lanzó feroz advertencia a delincuentes que entraron a robar en casa de sus padres

Helhue Sukni, a través de sus redes sociales, publicó un video desde Brasil, dedicado a los delincuentes que asaltaron a sus padres. Así, publicó una historia donde realizó el duro descargo: «Hijos de p… malditos que entraron a la casa de mi papá y mi mamá, 90 años, amarraron a mi papá», comentó de entrada.

«Les juro, les juro, como que me llamo Helhue Sukni, los voy a mandar a matar conch…, o los voy a matar yo, para que sepa todo Chile, toda la prensa, que entraron a la casa de mi papá», agregó.

Por último, cerró su descargo con una potente advertencia: «espérense nomás, los voy a encontrar. No estoy ahora allá, pero que llegue y los voy a encontrar y van a saber quién es la Helhue Sukni hijos de p…., maldito. Los maldigo a ustedes, a sus hijos y sus nietos, hijos de p… malditos«.

