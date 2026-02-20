«Siguen muy enojados»: Querida figura del espectáculo reveló que estaría vetada de la Gala de Viña

La noche de este viernes tendrá lugar una nueva edición de la Gala de Viña, en la antesala del comienzo del Festival de Viña del Mar. Ya son varios los rostros confirmados para la alfombra roja de esta noche, y también, los que definitivamente no estarán.

Una de las figuras que no estará presente en el espectáculo, es Michelle Carvalho, quien aseguró estar vetada del evento. Recordemos que asistió el año pasado, utilizando un vestido con una marca comercial, lo que no habría agradado en la producción.

Los seguidores de Michelle Carvalho le preguntaron si asistiría a la Gala de Viña, a lo que respondió mediante sus redes sociales. Cabe recordar que el año pasado usó un vestido con el logo de Coca Cola, lo que habría molestado en el festival, puesto que el auspiciador del evento es Pepsi.

En su Instagram, la modelo comentó: «Lo que tengo entendido yo, es que Mega todavía no supera lo que pasó el año pasado, siguen muy enojados, así que me vetaron, me vetaron del área comercial y ese es el motivo por el cual no voy a desfilar«.

Eso sí, aseguró que la verán igual, puesto que andará por la ciudad jardín durante esos días.

Por otro lado, Coca Cola seguirá siendo auspiciador de la Gala de Viña, pero en su reemplazo, irá la influencer Bea Bravo, que comentó en sus redes: «Tenía guardado este secreto, pero ya nos estamos preparando para mañana….🎥❤️ qué emoción!!! obvio siempre acompañada por mi @cocacola_cl 🥤 muchas gracias a @mega.tv por la invitación ✨ nos vemos en la gala?».

