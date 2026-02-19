“Estás como quieres…”: Rostro de TV se llenó de elogios tras compartir jugadas fotografías en bikini

“Como el vino” o “estás como quieres” fueron los tantos comentarios que recibió la panelista de televisión, al compartir imágenes en bikini en sus redes sociales. Tras duras semanas que vivió por su salida de TV+ y la muerte de su hermano, la actriz se dejó ver con postales que rápidamente la llenaron de elogios.

La opinóloga de farándula, Pancha Merino, aprovechó los últimos días de verano para salir de vacaciones y poder despejarse después del difícil momento que tuvo que pasar.

En su cuenta de Instagram mostró que su viaje elegido fue en el resort de Gran Bahía Príncipe Akumal, ubicado en la Riviera Maya en México.

Las postales de Pancha Merino

Aprovechando el mar y el paisaje mexicano, la actriz compartió en sus redes sociales imágenes donde se le ve disfrutando del clima con diferentes looks de bikinis.

La publicación también estuvo acompañada de un profundo mensaje. “El mar abraza sin tocar, envuelve sin preguntar, mece las tensiones hasta volverlas livianas. Y el cuerpo, agradecido, se deja cuidar por el viento salado y la luz dorada”, escribió.

Los comentarios se llenaron de elogios y buenas vibras para la panelista. “Estás como quieres”, “como el vino”, “estupenda panchita” o “te mereces tus vacaciones mujer guerrera y luchadora” eran algunos de los tantos dichos recibidos por sus seguidores.

Mira aquí las imágenes que dejó en su Instagram:

A mediados de enero, se confirmó que la actriz había sido desvinculada de la señal TV+ por una reestructuración interna del canal y los cambios propios de la industria televisiva. Merino integraba el panel del programa “Tal Cual”.

El espacio continuará al aire con otros panelistas como Paty Maldonado, Pablo Herrera y Jordi Castell.

Merino llegó al canal en 2022 y fue parte de distintos proyectos como «Pedro y Pancha», «Amiga date cuenta» y, el más reciente, «Tal Cual».

En conversación con Glamorama, Merino se refirió a su salida. “Sí. Me fui de Tal Cual. Estoy super agradecida del canal; he estado en un montón de proyectos. Tengo excelente relación con Gonzalo Cordero y con cada uno de los panelistas”, aseguró.

