Declarado en quiebra: Esta es la lista de los bienes de Mauricio Pinilla que se irían a remate
El remate incluiría sociedades, marcas, terrenos y subastas que están fijadas para el 25 de febrero y 26 de marzo.
Mauricio Pinilla se encuentra en un proceso crítico. La justicia chilena lo declaró en quiebra tras un complejo panorama financiero que le produjo millonarias deudas, obligándolo a realizar un remate de propiedades.
El Decimoquinto Juzgado Civil de Santiago lo declaró insolvente por obligaciones que ascendían a $1.670.607.596 pesos. Esto abrió paso a liquidar parte de sus bienes.
La Junta de Acreedores lo formalizó el 29 de enero, por tener demandas sobre deudas hacia entidades como Inversiones Yagoda Group Ltda y Primus Capital.
Entre los reclamos, el ex jugador de La Roja, había incumplido contratos de arriendo del local Bar Constitución, instalado en el Barrio Bellavista.
Lo que se sabe sobre el remate
Desde el medio LUN, se confirmó que Pinilla iniciará un remate de 16 bienes y activos, programados para dos fechas. Miércoles 25 de febrero y jueves 26 de marzo.
Los bienes que se subastarán incluye terrenos, propiedades y sociedades, como la marca “Pinigol”, entre otros. La instancia se llevará a cabo en distintos locales, incluyendo dependencias de QRemate y la oficina de Colliers en Chicureo.
Lista de subasta
Sobre inmuebles y terrenos:
- Parcela L5 Condominio Las Brisas 2 Chicureo: Postura mínima de UF 36.041 (26 de marzo).
- Loteo P Uno-H Antigua Hacienda Apoquindo: Postura mínima de $47.399.254 (25 de marzo)
Marca
- Pinigol: Sin mínimo (25 de febrero)
Acciones y sociedades: 25 de marzo
- Inversiones Doña Matilda SpA: 100% de 10 acciones (sin mínimo).
- Inversiones Doña Agustina SpA: 100% de 10 acciones (mínimo: $1.000.000).
- Grosseto SpA: 100% de 100 acciones (sin mínimo).
- Asesorías e Inversiones Lumarzo Limitada: 98% de participación (sin mínimo).
- Ate SpA: 30% de participación (sin mínimo).
- Inversiones Maualessan SpA: 100% de participación (sin mínimo).
- Asesorías e Inversiones Maguri Limitada: 80% de participación (sin mínimo).
- Constructora London House Limitada: 50% de participación (sin mínimo).
- Comercial Kavod Limitada: 50% de participación (sin mínimo).
- Bar Constitución SpA: 25% de participación (sin mínimo).
- Smarthouse SpA: 100% de participación (sin mínimo).
- SF y Asesorías Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera EIRL: 100% de participación (sin mínimo).
- Servicios Grosseto SpA: 100% de participación (mínimo $1.000.000).
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.