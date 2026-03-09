09 Mar, 2026. 10:34 hrs

Jere Klein revela el desconocido motivo por el que no pudo estar el Viña 2026 con Pablo Chill-E: «Son cosas que pasan»

Además, Jere Klein dio a conocer que en un futuro le gustaría presentarse en el Festival de Viña del Mar.

Por Iván López

El miércoles pasado, Jere Klein llevó a cabo un evento para celebrar el lanzamiento de su álbum «Jeremías» y su cumpleaños.

En esta instancia, el joven cantante conversó con RadioActiva sobre este nuevo proyecto y también sobre algunas cositas que prepara para el futuro.

«Hay hartos temas súper especiales para mí. Por ejemplo, hay temas que los grabamos hace dos o tres años, que son como tres o cuatro. Entonces a esos temas uno le tiene un cariño especial, son unos de mis favoritos», indicó Jere Klein.

Además, agregó: «Es un disco nuevo, versátil, con más ritmo. Hicimos hartos temitas que son diferentes, salsa, trap, reggaetón. Estoy súper contento por lo que estamos haciendo y por lo que estamos logrando».

En este sentido, también se refirió a su reciente colaboración con Jairo Vera, la que ha dado mucho que hablar debido a que en el pasado tuvieron algunos problemas.

«Es un clásico, un junte histórico. Se que a la gente le gustó, porque lo esperaban y lo pedían. Feliz de haber hecho ese tema, porque igual a los fanáticos de nosotros les gusta. Aparte le fue bien. Es un tema bueno, es diferente, a la gente le gustó. Así que nada, contento por el recibimiento», expresó Jere Klein.

Además, sobre sus próximos proyectos, adelantó que se vienen algunos «singles» y que posteriormente saldrá un EP con Ovi on the Drums y luego un álbum titulado «La Fábrica de Dinero».

Jere Klein no esconde su deseo de llegar al Festival de Viña

Además, en esta oportunidad Jere Klein dio a conocer que le gustaría poder presentarse en el Festival de Viña en un futuro.

«Me gustaría visitar todas las tarimas del mundo y el festival obvio», adelantó el joven cantante.

Además, dio a conocer que iba a estar con Pablo Chill-E, pero que finalmente no pudo.

«Iba a ir con el Pablito y no pude. Como me pasaron hartas cosas negativas no me dieron los permisos. La municipalidad no quiso que cantara, pero no importa. Son cosas que pasan», expresó el artista urbano.

