Polimá invitó a su show en PartyCEO a Piero, joven con el que sufrió una fuerte caída desde el escenario: «fue un malentendido»

En la jornada del viernes, se realizó una nueva edición de PartyCEO Santiago, festival urbano donde los mayores exponentes del género se presentan con shows de primer nivel.

Pablo Chill-e, Neo Pistea, Jere Klein, Lucky Brown, Bryartz y Polimá WestCoast son solo algunos de los artistas que lo dieron todo en el Hipódromo de Chile, recinto donde se realizó el evento.

En este contexto, es que RadioActiva pudo conversar con Polimá luego de su presentación, y se encontraba con un inesperado invitado.

Es importante recordar que solo días atrás, el intérprete de «LACONE» había sufrido una fuerte caída en la Fiesta de la Vendimia en Punitaqui.

El cantante de «Brokeboi» se encontraba haciendo su performance en el escenario, cuando un fanático se sube a la tarima y lo abraza.

En ese contexto, un tercero, agarra al fanático y lo lanza hacia atrás. Sin embargo, el joven tenía agarrado a Polimá, por lo que los dos salieron eyectados cayendo fuertemente al piso.

Piero, joven involucrado, asistió junto a Polimá a Partyceo

Asimismo, el cantante nacional conversó con Piero, el joven fanático con el que sufrió el accidente, y nos entregaron detalles de lo sucedido.

«Fue un malentendido más que nada, porque Polimá, desde su punto de vista, él vio que yo subía a tirarlo y a botarlo, pero se ve claramente como yo me subo y quedo acostado en el escenario, él me da la mano para subir y yo siento que me jalan del pie y ahí nos caemos los dos», comenzó diciendo.

Además, agregó que: Después de todo lo sucedido, él vio las posiciones de otro ángulo y ahí vio que no era así porque yo no tuve la culpa y después yo quedé en contacto con su manager y hablé por videollamada con él. Nada, coordinamos la cosa que había sido un malentendido, me pidió disculpas, yo igual le pedí disculpas por lo sucedido y ahí quedamos en que me iba a invitar para acá»

Respecto a Polimá, asegura que es «una persona muy humilde, hoy día conocí su casa, una persona que inspira y que inspira para crecer y nada, nada que decir del Polimá», cerró el adolescente.