Preocupación por icónico comediante nacional: fue internado en unidad psiquiátrica

A comienzos de este año, el equipo del programa de espectáculos Only Fama, emitido por Mega, se trasladó para visitar a Elías Escobedo, más conocido por interpretar al icónico lagarto “Murdock”, un personaje que marcó época en el humor chileno.

Durante esa visita, se dio a conocer que el comediante atravesaba un complejo momento persona. Aunque en ese entonces prefirió no entregar mayores detalles sobre su situación.

Internan al creador del Lagarto Murdock

En los últimos días, y tras recibir el apoyo de personas cercanas para estabilizar su estado, un comunicado dio a conocer una actualización sobre su salud. Según informó el medio Arica24hrs, lo internaron en una unidad especializada.

«A los queridos fans y amigos lejanos del artista, queremos comunicar que nos llegó información de que Elías en estos momentos fue internado en una unidad psiquiátrica por 20 días», señalaron en el comunicado difundido.

La publicación también reconoció la importancia del apoyo recibido durante este proceso: «Independiente que sea poco tiempo, por lo menos es un avance. Queremos dar las gracias a cada una de las personas que me ayudaron a ejercer presión por rrss y de manera presencial a su familia.»

Sin embargo, el mensaje dejó en claro que el proceso aún no ha terminado. «Nosotros por el momento no nos conformamos, ya que 20 días no es tiempo suficiente para estabilizarlo. Sin embargo, y si después de este tiempo se determina otra cosa, les estaremos informando. Ya su casa está siendo limpiada por familiares a la espera del regreso de Elías a la propiedad», añadieron.

Finalmente, cerraron con un mensaje directo a los seguidores del querido personaje. «Muchas gracias por su atención, queridos Murdockianos», concluyó el comunicado.