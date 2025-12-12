Equipo de Canal 13 fue asaltado y brutalmente agredido en la vía pública: «Vivo en la calle y tengo plata, vivo como vio»

Durante esta mañana, miembros del equipo de prensa de Canal 13 vivieron una violenta situación. Instancia en la que un camarógrafo y una periodista fueron agredidos por dos sujetos.

Violento ataque a equipo del matinal de Canal 13

Vale señalar que hay un video que demuestra la gravedad de la situación que se vivió. De este modo, se puede ver como un individuo atacó a un camarógrafo del canal.

El sujeto llenó de insultos al camarógrafo, rompió su tripode y luego intentó golpearlo.

Por otro lado, a la periodista de Canal 13 le habrían robado su celular. Incluso, al momento de ponerse a salvo, la comunicadora se quebró.

Cabe destacar que conductores del sistema RED salieron a ayudar a los trabajadores y frenaron al antisocial.

En este sentido, el individuo se alejó del lugar por un instante. Sin embargo, poco después regresó y siguió lanzando amenazas.

«¿Sabís qué? Si no fuera por ellos, estarías abajo del río, no estoy ni ahí con tu cámara, chu… vivo en la calle y tengo plata, vivo como vio», indicó.

Vale señalar que este momento fue compartido a través de la cuenta de Instagram de «Tu Día». De este modo, múltiples personas no dudaron en demostrar su indignación.

«¿Y por qué le tapan la cara? ¡Hagámoslo famoso!»; «No deberían taparle la cara»; «Dueños de la calle»; «Por qué les tapan el rostro a esos delincuentes», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

