¿Se va del canal?: Salen a la luz fotografías de reconocida periodista de Chilevisión en los pasillos de Canal 13

En el mundo del espectáculo y la farándula chilena, comenzó a circular un rumor. Este tendría que ver con el cambio de canal de una de las figuras de Chilevisión. Además, ahora salieron fotografías que dan a entender que podría ser real.

Hablamos de Cecilia Gutiérrez, reconocida periodista del espectáculo, y parte de Chilevisión. Supuestamente, su contrato con la casa televisiva acabaría el 31 de diciembre, y no sería renovado.

Esta sería la misma situación de «Detrás del Muro», que se ha viralizado en los medios, y aún no hay certeza sobre que pasará el próximo año con el programa.

Salen a la luz fotografías de reconocida periodista de Chilevisión en los pasillos de Canal 13

En el programa «Zona de Estrellas«, de Zona Latina, trataron en exclusiva este rumor, además, mostrando fotos de Cecilia Gutiérrez en los pasillos de Canal 13.

El objetivo de la periodista sería volver a «Hay Que Decirlo«, tras un año de su salida. Según comentaron en el espacio, en aquella oportunidad Chilevisión le ofreció un mejor contrato y mejores condiciones, pero eso llegaría a su fin este mes.

En el programa, el panelista Hugo Valencia, se comunicó con Cecilia Gutiérrez mediante WhatsApp, luego de exhibir sus fotos en Canal 13.

Por su parte, Cecilia Gutiérrez no negó las fotografías: «Hugo, solo te puedo decir que no sé qué va a pasar conmigo«, con lo que alimentó aún más el rumor de su salida.

Por último, según Hugo Valencia, fuentes de Chilevisión afirmaron que hay: «muchísima incertidumbre a estas alturas del año«, porque «a muchos se les termina el contrato en dos semanas más«. En teoría, Ceci Gutiérrez sería una de ellos.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google