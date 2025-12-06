«Lo hizo pésimo»: Pamela Jiles criticó duramente la actuación de Luis Slimming en la Teletón 2025

La noche de este viernes tuvo lugar un nuevo capítulo de Podemos Hablar, en Chilevisión. En esta ocasión, los invitados fueron Botota Fox, Rodrigo Muñoz y Pamela Jiles.

Un momento incómodo ocurrió cuando repasaron la actuación de Rodrigo Muñoz en la Teletón, para el regreso de la oficina del Japenning con Ja. En aquel segmento, compartió con Luis Slimming, María Luisa Godoy, Pato Torres, Martín Cárcamo, entre otros.

Pamela Jiles criticó duramente la actuación de Luis Slimming en la Teletón 2025

Mientras revisaban las imágenes, Pamela Jiles lanzó la crítica: «Encuentro que Lucho Slimming lo hizo pésimo, horrendo. No tiene dotes actorales».

Sin embargo, su compañero en aquel elenco, Rodrigo Muñoz, salió a defenderlo: «Oye, pero yo no estoy de acuerdo para nada lo que dice ella. Tiene oído. Tiene formas de rematar. Bien. Súper bien«.

«A ti te tiene que gustar nomás«, le respondió Pamela Jiles.

Sin embargo, Muñoz no se quedó callado, y aseguró que no tiene contrato en ninguna parte.

Para bajar las revoluciones, Botota Fox complementó: «al final es una humorada, o sea, nadie quiere ganarse un Oscar».

Eso sí, Rodrigo Muñoz reforzó su punto, y agregó: «Te puede gustar o no gustar, pero decir que lo hizo pésimo, estás muy equivocada. Yo sé más de actuación y te digo que lo hizo bien«.

«Yo encuentro que yo sé harto de actuación«, respondió la política, fiel a su estilo desafiante.

«¿En serio? ¿Estudiaste actuación? ¿Has actuado?», le contestó Rodrigo Muñoz.

Sin dar su brazo a torcer, Pamela Jiles cerró la discusión con un: «actúo permanentemente«.

