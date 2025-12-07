«Borichista rabioso»: Pamela Jiles y Rodrigo Muñoz protagonizaron un tenso intercambio en Podemos Hablar

En el último capítulo de Podemos Hablar, estelar de Chilevisión, los invitados Rodrigo Muñoz y Pamela Jiles tuvieron un incómodo momento en medio de la entrevista.

Resulta que todo partió cuando la conductora, Diana Bolocco, les preguntó a los invitados si votarían por Pamela Jiles para Presidenta, a lo que el actor se negó.

Pamela Jiles y Rodrigo Muñoz protagonizaron un tenso intercambio en Podemos Hablar

De partida, Rodrigo Muñoz respondió: «Por ningún motivo. Pocas veces había conocido una persona que hablara con tal desparpajo de las otras personas y tratándolas mal. Hablar mentiras de la gente también es algo feo».

«Decir que (Gabriel Boric) es el peor presidente, no estoy de acuerdo para nada y con muchas otras cosas no estoy de acuerdo», agregó el actor.

«Es un borichista rabioso«, respondió con sarcasmo la política.

En esa misma línea, Rodrigo Muñoz argumentó: «Yo creo que es difícil, es joven, pero es un presidente empático que realmente yo creo que sí está preocupado por la gente. Ahora, que no le haya funcionado como él quería o como todos queríamos es otra cosa».

Eso sí, Pamela Jiles no se quedó callada, y le respondió: «Tener una opinión distinta no es lo mismo que decir a una persona que miente y decirle a una parlamentaria que miente es grave. Podría caer una querella por injurias y calumnias«.

«Yo encuentro que ser maltratador es grave. Creo que uno puede decir que a uno no le gusta algo, pero el decir que es pésimo, que es horrible, eso es horrible. Y no estoy de acuerdo contigo. Y no votaría por ti«, le respondió directamente Rodrigo Muñoz.

En cuanto a sus razones, el actor profundizó: «La forma no me gusta, creo que justamente por eso este país está tan dividido, porque justamente la gente tiene que ser más democrática«.

«Yo esperaría de una persona que trabaja en política un poquito más de empatía con lo que dice, más cuidado, más cariño, no irse por el lado de la violencia, sino que, por el lado del cariño al revés, que es lo que necesitamos», cerró Muñoz.

Un aplauso al actor Rodrigo Muñoz por la parada de carro a la nefasta Pamela Jiles @PamJiles

👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/c3HaGKyUMK — Educación Gratuita (@Educaciongrat) December 6, 2025

