«Tiene vista panorámica a todo el vecindario»: Rosario Bravo sacó carcajadas con inédito video de su mamá «sapeando» a los vecinos

Nuestra Rosario Bravo subió un video en sus redes sociales, tras la viralización de un TikTok con una inesperada protagonista, su mamá.

Resulta que la locutora de Bravas, lejos de enojarse, sacó pecho por la actitud de su madre, y explicó la verdad detrás del cómico video que circula en las redes.

Rosario Bravo sacó carcajadas con inédito video de su mamá «sapeando» a los vecinos

Con un video en su Instagram, Rosario Bravo empezó explicando la situación: «Yo estaba ordenando, tranquilamente, y de repente me pongo a ver Instagram y una seguidora me pone ‘Rosario, ¿esta no es tu mamá?‘. Les voy a poner el video…»

En el video se puede ver a la mamá de Rosario grabando desde su pared la fiesta de los vecinos, que contaba con un imitador de Juan Gabriel. «Cuando no invitan a la vecina«, decía el registro.

Así, Rosario confirmó la pregunta: «Es mi mamá. Mira, yo crecí en esa casa, es una casa esquina. Mi mamá toda la vida ha tenido la mala costumbre… si escucha algo extraño, peleas, fiestas; mi mamá se instala con una escalera, con maniobras peligrosas».

«Chismosa… mi mamá es la vecina chismosa«, declaró.

En esa misma línea, Rosario Bravo explicó el modus operandi de su mamá: «Y se instala y mira lo que está pasando. Por motivos de seguridad, dice ella, por goce. Juan Gabriel no se lo iba a perder en primera persona, culpa de los vecinos que no la invitaron«.

«Y sí, mi mamá estaba sapeando a los vecinos, porque estaba muy buena la fiesta parece y ella no se iba a quedar atrás. Así que es lo único que les puedo decir, cuidado, vecinos, porque la casa de mis papás da pa’ ocho casas y está en alto y tiene vista panorámica a todo el vecindario«, complementó nuestra locutora.

Por último, Rosario terminó con una particular advertencia: «Mi mamá ha descubierto infidelidades, de todo el barrio. Nosotros nos sabemos todas las historias de las ocho casas colindantes. Así que tengan cuidado porque mi mamá es su vecina. Ya saben ya».

«Y no solamente mira, ya la vieron grabando«, cerró Rosario Bravo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosario Bravo (@rosario.la.bravo)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google