Las preocupantes predicciones de Latife Soto a dos semanas de la segunda vuelta presidencial: «Tiene que cuidarse mucho»

Faltan dos semanas para que se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y recientemente, Latife Soto sorprendió con una nueva predicción de cara a esta jornada en la que se definirá Jeannette Jara y José Antonio Kast al próximo mandatario.

En este sentido, con respecto a la candidata, expresó: «Aquí está ella con un hombre, están peleados. Ella ha estado molesta, porque hay mucho chisme, mucha habladuría y mucha cosa mala».

Además, con respecto a una posible traición, Latife Soto indicó: «Esas personas son personas que debieran apoyarla y no la apoyan. Se va a transparentar gente que se supone que la apoya, pero no la apoya».

En este sentido, añadió: «Vamos a sentir soledad política, vamos a ver falta de respaldo real, acuerdos que no van a llegar, dicen las cartas. Acuerdos que ella va a tratar de hacer, pero que no van a llegar».

Latife Soto señaló que «habrá promesas que se congelan, falta de acuerdo, la vamos a ver a ella con un desgaste heavy, tratando de hacer todo para convencer a la gente, pero se ve un camino que no logra abrirse. Ella va a luchar harto, pero los pesos pesados políticos no la apoyan».

La predicción de Latife Soto sobre José Antonio Kast

Por otro lado, la guía espiritual también lanzó las cartas para adelantar qué pasaría con respecto a José Antonio Kast.

«Se confirman alianzas. Él está muy para adentro, pensando mucho lo que tiene que hacer, pero él tiene que cuidarse mucho, porque van a intentar un ataque contra él», indicó Latife Soto

«Viene mucho invento, mucha habladuría, se van a decir muchas cosas de él que no son. Van a querer generar un caos con eso, pero esta campaña va a revivir un apoyo. La energía final va a ser contundente, va a recibir el apoyo que necesita», añadió la tarotista.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google