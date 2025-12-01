Mi Nombre Es 2: Revisa el millonario monto que obtuvo el flamante ganador del programa de TVN tras la gran final

Este domingo, se desarrolló la tan esperada final de Mi Nombre Es 2 en TVN. Instancia que fue emitida en vivo y que reunió a los cinco imitadores más destacados de la temporada.

Cada participante presentó dos rondas, en las que demostraron todo su nivel, el que cautivó a los televidentes y al jurado.

Vale señalar que los finalistas fueron Lía González interpretando a Dolores O’Riordan (The Cranberries), Joaquín Serrano a José José, Fran Silva a Lady Gaga, Vicente Lillo a Vicente Fernández y Diego Hormazábal a Cher

El millonario monto que ganó el flamante ganador de Mi Nombre Es

Tras una potente competencia, la flamante ganadora del programa de talentos fue Fran Silva como Lady Gaga. De este modo, ganó 10 millones de pesos.

«No es solo mi trabajo, sino un trabajo en conjunto (…) Todo vale la pena. Si alguien les dice que no, sigan no más, porque con convicción todo se puede lograr», indicó.

Por otro lado, en la primera ronda, Cher se posicionó en el quinto puesto. «Nunca me habían tratado tan bien», indicó el artista.

Posteriormente, el jurado que se componía por Luis Jara, Gonzalo Valenzuela y María Luisa Godoy definió que el segundo lugar era para el intérprete de José José, ganando 5 millones de pesos.

El tercer puesto fue para Lía González (Dolores O’Riordan), obteniendo 3 millones. Mientras que el cuarto para Vicente Lillo que ganó un millón de pesos.

Vale señalar que el animador del espacio, Jean Philippe Cretton valoró el impacto del espacio televisivo.

«Lo vimos en la temporada anterior, artistas talentosos que quizás estaban escondidos (…) Eso es lo que buscaba este programa, cambiar vidas», señaló.

Vale señalar que esta segunda temporada contó con 35 participantes, más de 500 audiciones, 110 emisiones, 9 millones de espectadores y una media de 27 mil votos por cada episodio.

En tanto, la final tuvo un rating online de 398.688 personas por minuto. De este modo, se superó a Mega con más de 117 mil televidentes.

