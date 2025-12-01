PAES 2025: Revisa los elementos prohibidos, qué hay que llevar y los horarios de las pruebas

Hoy 1 de diciembre inició la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2025, la que se estará llevando a cabo hasta el miércoles 3 de diciembre y que cuenta con más de 300 miles de inscritos.

En este sentido, durante estos días, muchas personas se preguntan sobre los elementos u objetos que no se pueden llevar cuando se realice la prueba.

Conoce los elementos que no se pueden llevar a la rendición de la PAES 2025

Desde el Demre dieron a conocer que para rendir la PAES no está permitido llevar celulares, tablets, calculadoras, máquinas fotográficas, relojes inteligentes, libros, cuadernos u otros. A esto se le suman carteras, bolsos, mochilas o cualquier elemento que no sea imprescindible en esta instancia.

Vale señalar que el examinador pasará con una bolsa autosellable. De este modo, quienes llevaron celular lo podrán guardar (apagado).

Por otro lado, los elementos que sí se deben llevar a la PAES 2025 son los siguientes:

Cédula de Identidad Chilena o Pasaporte.

Lápiz grafito N.º 2 o portaminas HB y goma de borrar. Además, si necesitas puedes llevar destacador.

Tarjeta de Identificación Impresa (documento en el que aparece el local y la sala de rendición.

es aquella donde aparece tu local y sala de rendición y que podías descargar a partir del viernes 28 de noviembre).

Además, desde Demre indican: «También puedes mostrar tu Cédula de Identidad Chilena en formato digital, a través de la aplicación del Servicio de Registro Civil e Identificación».

Horarios

Lunes 1 de diciembre:

Entre 12:00 y 13:00 horas fue el reconocimiento de salas.

Por otro lado, a las 15:00 horas es la Prueba de Competencia Matemática 2 (M2), que tiene una duración de 2 horas y 20 minutos

Martes 2 de diciembre de 2025:

A las 09:00 horas es la Prueba de Competencia Lectora, que dura 2 horas y 30 minutos.

A las 15:00 horas es la Prueba Electiva de Ciencias, que dura 2 horas y 40 minutos.

Miércoles 3 de diciembre de 2025

A las 09:00 horas es la Prueba de Competencia Matemática 1 (M1), que tiene una duración de 2 horas y 20 minutos

A las 15:00 horas es la Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales, con una duración de 2 horas.

