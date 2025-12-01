Remezón en Canal 13: Revelan que dos figuras de «Hay que decirlo» fueron desvinculadas

Recientemente, se dio a conocer una noticia que sacudió al mundo de la televisión. Resulta que se dieron a conocer dos bajas importantes en el espacio de espectáculos de Canal 13, «Hay que decirlo».

Vale señalar que la revelación la hizo la popular periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, a través de su cuenta de Instagram.

Inesperadas salidas en «Hay que decirlo» de Canal 13

La comunicadora aseguró que Paulina Nin y Francisco Halzinki conocido como experto en reality, fueron desvinculados del programa el pasado viernes.

Cabe destacar que esta información fue confirmada por parte de La Cuarta. Además, dieron a conocer que los panelistas no serán despedidos en vivo.

Vale señalar que la salida de Paulina Nin es una sorpresa, ya que hace algunas semanas incluso reemplazó a los animadores.

No obstante, la comunicadora, además de ser parte del programa de Canal, también forma parte de El Medio Día de TVN.

Por otro lado, Francisco Halzinki había llegado a «Hay que decirlo» para hablar de Mundos Opuestos. Sin embargo, posteriormente se quedó como panelista.

De este modo, el espacio televisivo quedaría con un panel conformado por Willy Sabor, Gissella Gallardo, Matías Vega y Manu González. Mientras que Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez seguirían en la conducción.

Es importante mencionar que desde su estreno, en agosto del año pasado, «Hay que decirlo» de Canal 13 ha tenido diversos movimientos. Recordemos que reconocidas figuras han pasado en el espacio como Arturo Longton, Valentina Saini, Luis Mateucci y Felipe Vidal.

