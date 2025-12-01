Pailita impacta a sus seguidores con impactante cambio físico y revelar cómo lo consiguió: revisa él antes y después
A través de sus redes sociales, Pailita compartió su felicidad por conseguir positivos resultados físicos en poco tiempo.
Recientemente, Pailita sorprendió a sus seguidores tras revelar en sus redes sociales el gran cambio físico que ha tenido en el último tiempo.
El popular cantante urbano posteó unas fotografías, en las que se puede apreciar su transformación y que aparece más tonificado.
Vale señalar que el mismo Pailita reveló que su cambio físico se debe a que cambio algunos hábitos de su alimentación.
Pailita revela cambio físico: revisa él antes y después
A través de redes sociales, el cantante urbano Pailita compartió una fotografía del 15 de octubre y otra actual.
Además, dio a conocer que tuvo cambios en su alimentación y que en pocos meses se notaron los cambios.
En una foto, en la que se le puede ver la parte superior de su cuerpo, Pailita artista escribió: «En solo dos meses, dejé el azúcar y empecé a alimentarme sano, quizás para algunos fitness no sea mucho el cambio jaja».
«Para mí es mucho, ya que siempre me ha costado batallar contra la ansiedad del azúcar y me ha servido para ser más fuerte de mente», agregó.
Además, Pailita, hizo una positiva reflexión con respecto a tener hábitos sanos.
«Voy a seguir dando lo mejor de mí para mejorar y ojalá poder estar mejor que hoy, en todos los aspectos», indicó.
De este modo, Pailita se suma a más artistas que promueven la vida sana y el deporte. Entre ellos se encuentra Julianno Sosa, quien ha cambiado su vida y ha utilizado popularidad para promover actividades deportivas.
