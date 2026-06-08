«Estoy en los realities primero que vo»: Invitados protagonizan tenso momento en vivo y casi se van a los golpes

Recientemente, en el programa digital «Cuéntame todo y exagera!» se vivió un tenso momento entre dos personajes del mundo del internet.

En esta ocasión los invitados al espacio de entrevistas fueron ni más ni menos que Carlitos Vera y Santos MC, quienes cuentan con gran popularidad en redes sociales.

Vale señalar que antes de que Santos ingresara al estudio, Vera le mandó un mensaje: «Si te tuviera al frente mío, te pegaría, por sapo… más encima no sabes hablar».

Y luego de estas palabras, Santos MC llegó a estudio. Frente a esto, su rival arremetió en su contra. «Andas robando los canjes», le lanzó.

Además, se vivió otro tenso momento después de que Santos le dijo a Carlitos Vera, quien se encuentra recuperando de una bala loca, que el «balazo» habría sido por «patas negras».

Frente a esto, Vera arremetió con todo. «El Santo no sabe nada, porque no estaba ahí en ese momento. Viene recién entrando a las redes sociales… Este hue… es amarillo. Yo subo como quiero, por eso tengo varios seguidores en Instagram y por eso nunca vas a subir como yo, porque yo estoy en los realities primero que vo», indicó.

Luego, ambos se pararon con el fin de enfrentarse. Sin embargo, esto no pasó a mayores.

Tenso encuentro entre Carlitos Vera y Santos MC

Y llegando al final del programa, los invitados se sometieron a diversas dinámicas. Entre ellas, una batalla de gallos, un cara a cara e incluso le dieron un espacio a Carlitos Vera para que cantara su canción. Momento en el cual Santos le tiró agua y posteriormente lo tiró al piso.

Sin embargo, posteriormente hicieron un nuevo cara a cara para arreglar su diferencias. De este modo, se terminaron dando la mano. Sin embargo, al parecer todo fue un acuerdo entre influencers.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google