«Más de uno debutó con una prima, antes era distinto (…) No es de degenerado, es normal»
Al creador de contenido le hicieron una inesperada confesión sobre su vida íntima y respondió sin ningún filtro.
Recientemente, un popular personaje del internet dio mucho que hablar tras emitir un polémico comentario. Estamos hablando de Osvaldo «Gerson» Sarmiento, argentino que es muy conocido en redes por los fanáticos del fútbol.
El hombre alcanzó gran popularidad debido a videos hablando o reaccionando a este deporte.
De este modo, en el podcast «Var de Copas» constantemente está hablando de fútbol. Sin embargo, también habla de otros temas, como su vida personal. En este sentido, recientemente sorprendió con una inesperada opinión sexual.
Osvaldo Gerson lanza inesperada confesión
En el podcast «Var de Copas», el argentino fue consultado con respecto a su intimidad y contestó fiel a su estilo, sin filtro.
«Tu primera vez en los mundiales fue en el 70, ¿y tu otra primera vez fue antes o después?», le preguntaron a Gerson.
«Fue después del 70, yo calculo que tenía 14 o 15 años», contestó.
Sin embargo, esto no quedó acá. Posteriormente, se lanzó una inesperada confesión que ha dado mucho que hablar.
«Yo dije una vez y lo sigo diciendo (…) más de uno debutó con una prima. Sí, boludo. Es otra época, pero antes era distinto», lanzó Osvaldo «Gerson» Sarmiento.
De hecho, aseguró que ver a la «prima» podía ser algo ansiado dentro de los eventos familiares.
«Cuando había reuniones familiares más de uno cuando era pendejo decía: ‘ojalá que vaya mi prima’ y tu prima pensaba lo mismo. Era la mirada, era normal de la naturaleza cuando eres pendejo. No es de degenerado, es normal», indicó el popular creador de contenido.
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