Senadora denuncia filtración de registros íntimos y revela quién sería el responsable: «Yo no tenía por qué darle cuentas a él»

Recientemente, la senadora Camila Flores (RN) denunció la filtración de registros íntimos de ella.

La parlamentaria compartió un video en redes sociales, donde apuntó directamente contra su exmarido, Perci Marín, a quien acusó de estar detrás de la viralización de este contenido. Además, dio a conocer que ya presentó la denuncia.

La acusación de Camila Flores contra su exesposo

En su video, la senadora indicó: «Mi exmarido, coludido con otras personas, han difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita, ilegal, hechos que he denunciado a la justicia y que espero que se investiguen con el extremo rigor que yo misma he sido investigada».

Con respecto al motivo de la filtración, Camila Flores mencionó que sería debido al fin de la relación. «Es increíble lo que el despecho, lo que las faltas de entendimiento pueden provocar», lanzó.

«Una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie y tiene todo el derecho a rehacer su vida, con quien quiera, todas las veces que quiera y con quienes quiera. Él no tenía por qué estar haciendo este tipo de acciones, porque yo no tenía por qué darle cuentas a él ni a nadie. Este es mi caso, y sin duda el que deben estar sufriendo muchas mujeres», añadió.

Además, indicó que antes de que su exmarido abandonara la casa que compartían lo demandó por violencia intrafamiliar, por lo que la justicia decretó una orden de alejamiento.

En este sentido, también mencionó que esta situación también estaría afectando a su hija.

«Por despecho, por odio o por violencia, este señor busca manchar mi imagen. Y hacerme todo el daño que pueda. Eso no podemos tolerarlo como sociedad, ni conmigo ni con ninguna mujer», expresó Camila Flores.

En tanto, para finalizar, la diputada mencionó: «Espero que la justicia actúe y nos proteja de estos actos. De estos actos brutales y criminales».

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