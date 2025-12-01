Nueva salida remece a TV+: revelan que importante figura renunció a su programa

Durante los últimos días se han dado a conocer diversos movimientos al interior de TV+. Y recientemente, se dio a conocer una nueva renuncia en el interior del canal.

Vale señalar que se trata de un importante miembro de uno de los programas más populares.

Según informó El Filtrador, un integrante clave de Tal Cual tomó la decisión de renunciar tras años en TV+.

Se trata de Paulo Galleguillos, editor del espacio que es conducido por José Miguel Viñuela y Raquel, quien habría presentado su renuncia el pasado viernes.

Nueva renuncia en TV+

De acuerdo al medio ya nombrado, desde el interior del canal esta nueva salida fue definida como «el último terremoto», ya que Paulo Galleguillos desempeñó un importante rol durante los últimos años.

A pesar de que Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela lideran el espacio y potencian a los animadores en vivo, el profesional cumplió con importantes labores.

En ese periodo encabezó la línea editorial de Tal Cual. Además, desarrolló libretos, impulsó nuevas dinámicas y aportó al posicionamiento del programa, el que se convirtió en una de las apuestas más sólidas.

Por el momento no se conoce quién asumirá el rol de Paulo Galleguillos.

Vale señalar que durante el último tiempo se han desarrollado más salidas dentro de TV+. Por ejemplo, se conoció que Mauro Caro dejará Sígueme y que estará centrado completamente a Tal Cual.

Además, Pedro Engel dejó el canal y el programa de noticias, TV+ Informa lanzado en marzo de este 2025 y conducido por Ivette Vergara y Álvaro Escobar, también saldrá de pantalla.

En este sentido, Ivette seguirá en el canal, en tanto, el actor tomó la decisión de dejar el canal.

