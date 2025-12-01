Popular figura de CHV se casó con su pareja 18 años menor: «Hermosa pareja»

Recientemente, una popular figura de CHV sorprendió tras llevar a cabo su matrimonio con su pareja 18 años menor que él.

Se trata ni más ni menos que del meteorólogo Eduardo Saéz de 51 años, quien se casó el fin de semana pasado con su pareja Angelina Abarca de 33 años.

Vale señalar que ambos se conocieron mediante redes sociales durante el 2019. Y recientemente, la pareja compartió unos tiernos registros del especial momento.

Eduardo Saéz se casó con su pareja Angelina Abarca tras 5 años de relación

Si bien el romance de la pareja se hizo público en 2020, el fin de semana pasada se casaron.

Vale señalar que en 2022, en la Divina Comida, el meteorólogo Eduardo Sáez entregó detalles de su relación e indicó: «Hace poco comenzamos a vivir juntos, es el amor de mi vida».

En tanto, su esposa contó cómo fueron sus primeras interacciones redes sociales. «Fue algo de que era guapo… él me respondió altiro. Era mi amor platónico», indicó.

Y este fin de semana, la pareja retomó su relación y mostró cómo fue la ceremonia a través de una serie de fotografías.

«Mr & Mrs. 29.Nov.2025», indicó la pareja en la bajada.

Vale señalar que diversos colegas de CHV asistieron a la boda. Entre ellas se encuentran Roberto Cox y Allison Göhler.

Los mensajes que recibió la pareja en redes

Vale señalar que la pareja recibió diversos comentarios positivos por parte de seguidores y cercanos en el post que publicó en redes sociales sobre su boda.

«Queridos novios, que este nuevo capítulo esté lleno de amor, respeto y compañerismo. ¡Felicidades por su matrimonio y que la felicidad los acompañe siempre!»; «Que viva el amor»; «qué viva el amor por siempre. Saludos desde Temuco»; «Felicidades, Dios les bendiga grandemente. Me alegro mucho de verte feliz»; «Hermosa pareja lluvia de bendiciones y mucho amor», fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Eduardo Saéz y Angelina Abarca.

