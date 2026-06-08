Álvaro Díaz regresa a Chile en 2026: fecha, recinto y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos! Recientemente, se anunció el regreso de Álvaro Díaz a Chile. El puertorriqueño retornará a nuestro país para presentar su esperado «OMAKASE TOUR», el próximo 28 de agosto en el Movistar Arena.

Vale señalar que esta gira se da en el marco de su más reciente álbum, el cual ha cautivado a fanáticos de la música urbana.

Álvaro Díaz se ha posicionado como una de las figuras más vanguardistas e influyentes de la música urbana actual y su regreso a Chile ocurre en un buen momento artístico.

Recordemos que durante su gira anterior, el cantante vendió más de 150 mil entradas a nivel internacional. Además, cumplió un verdadero hito tras agotar dos noches seguidas en el Coliseo de Puerto Rico.

Y recientemente, Álvaro Díaz logró superar la barrera de los mil millones de reproducciones digitales con la versión deluxe de su disco anterior «Sayonara Finales Altrnos», impulsado por el éxito «XQ NO ERES ASÍ» (con Nathy Peluso». Tema que fue nominado a Mejor Canción Urbana en los Latín GRAMMY.

Y el 28 de agosto, sus fanáticos locales van a poder disfrutar en vivo de la ejecución de OMAKASE. Disto que la revista Rolling Stone destacó en segundo lugar en los álbumes latinos más anticipados de 2026.

El concepto del álbum se inspira en la tradición gastronómica japonesa, donde el comensal confía en la selección realizada por el chef. A partir de esta idea, Álvaro díaz crea una experiencia sonora que se divide en cuatro bloques que transitan desde el rap crudo y experimental hasta composiciones orientadas hacia la melancolía y el desahogo personal

Álvaro Díaz regresa a Chile

Las entradas para el el show del puertorriqueño en Chile estarán disponibles a través del sistema Puntoticket.

La preventa artista iniciará este martes 9 de junio, a las 10:00 horas. En tanto, la preventa exclusiva para clientes de Caja Los Andes se llevará a cabo el miércoles 10 de junio a las 20:00 horas.

En tanto, la venta general del show de Álvaro Díaz en Chile está programada para el jueves 11 de junio a las 10:00 horas

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