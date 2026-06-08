¿Quién es Pascual Arroyo?: el curioso personaje con el que Lalo Ibeas regresa a la música

Luego de más de tres años sin lanzar música, Eduardo «Lalo» Ibeas sorprende a todos con una nueva etapa artística. Esto de la mano de un interesante proyecto musical que cuenta con humor, identidad popular y espíritu festivo. Se trata ni más ni menos que de Pascual Arroyo.

El nuevo proyecto de Eduardo «Lalo» Ibeas

Este nuevo proyecto está inspirado de la tradición popular. Pascual Arroyo nace como un alter ego, el que va a permitir que el recordado vocalista de Chancho en Piedra pueda explorar nuevas historias, canciones y personajes.

De acuerdo a lo mencionado por el mismo Pascual, habría un vínculo familiar con Lalo Ibeas. Según él, es su primo lejano. Sin embargo, por el momento nadie ha podido confirmar esta información.

Es importante mencionar que durante los próximos días se conocerán más detalles de esta nueva etapa del artista. Vale señalar que el primer adelanto será la canción «Lo Comido y Lo Bailado (Me Van a Echar)» que se estrena este 12 de junio.

De este modo, la recomendación es estar pendiente a la información que surja próximamente con respecto a este proyecto que fusiona humor, picardía, identidad popular y ritmos bailables.

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