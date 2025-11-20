Latife Soto tuvo inesperado acierto sobre las Elecciones 2025 y ahora reveló quién llegaría a la presidencia: «Esta carta dice que…»
Latife Soto fue consultada sobre lo que pasará en la segunda vuelta presidencial y sorprendió con su respuesta.
Latife Soto suele estar dando que hablar con predicciones que lanza con respecto al acontecer nacional e internacional.
En este sentido, como era de esperarse, la brujita lanzó sus presagios previo a las Elecciones Presidenciales que se llevaron a cabo el domingo 16 de noviembre.
Latife Soto había indicado que habría un candidato que sorprendería y obtendría más votos de lo que las encuestas habrían previsto.
«Yo les dije que iban a tener una sorpresa en estas elecciones, un candidato que nadie contemplaba en ninguna encuesta, que iba a tener un cómputo bastante impresionante. Era Parisi», indicó la guía espiritual en el programa de Mega, La Hora de Jugar.
Además, la guía espiritual lanzó una nueva predicción de cara a la segunda vuelta.
Latife Soto lanza predicción para a segunda vuelta
La tarotista fue consultada con respecto a qué pasará en la segunda vuelta presidencial. Instancia, en la que la ciudadanía tendrá que elegir entre Jeannette Jara y José Antonio Kast al próximo Presidente de Chile.
«¿Qué va a pasar para este 14 de diciembre? Estamos entre un hombre y una mujer», le preguntó Tita Ureta a Latife Soto.
En este sentido, la guía espiritual indicó: «Las cartas están hablando de que hay gente que está pensando mucho su voto. Hay un voto silencioso que las encuestas no pueden computar».
Además, Latife Soto mencionó que «pueden decir muchas cosas, pero hay mucha gente que no contesta ningún tipo de encuesta».
Y tras lanzar las cartas, la tarotista expresó: «Aparece una mujer al revés, lo que significa que puede haber un revés en la candidatura de la señora Jara. Tiene difícil conseguir los votos (de Parisi)».
Vale señalar que hubo una carta en específico que habría definido lo que sucederá. «Esta carta dice que va a ser un hombre el que tiene el examen de ser el Presidente de un país. La mujer sale como llorando y al revés», indicó.
